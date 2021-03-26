Власти Перми напоминают предпринимателям о необходимости привести НТО в соответствие с Правилами благоустройства Поделиться Поделиться Твитнуть

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми напоминают, что с 1 октября законом Пермского края № 632-ПК от 26.03.2021 «О внесении изменений в закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и в закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» установлена административная ответственность за размещение некапитального нестационарного строения, внешний вид которого не соответствует требованиям Правил благоустройства. Об этом напоминают в администрации Перми.

Административный штраф за такие правонарушения составляет для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Городские власти разъясняют предпринимателям, занятым в сфере размещения НТО, что за несоответствие торговых объектов Правилам благоустройства города наступает административная ответственность. Администрациями районов организована работа по выявлению нарушений требований Правил благоустройства и привлечению владельцев объектов к административной ответственности.

Законодательством также установлены понятия и общие подходы благоустройства придомовой территории, определена возможность размещения на ней дополнительных некапитальных объектов, чтобы не создавались препятствия для использования или эксплуатации основных объектов благоустройства.

Дополнительные элементы благоустройства могут быть размещены на придомовой территории при условии соответствия местным нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки и правилам благоустройства территории. Кроме того, должны быть оформлены паспорта благоустройства с указанием мест размещения дополнительных элементов благоустройства на придомовой территории.

Постановлением правительства Пермского края №443-п от 30.06.2021 утверждена форма паспорта, в которой фиксируются структура и состояние благоустройства придомовой территории, в том числе основные и дополнительные элементы благоустройства: места их размещения и характеристики. В настоящее время городские власти готовят соответствующие изменения в Правила благоустройства и нормативно-правовые акты администрации Перми.

Напомним, в Правилах благоустройства территории города закреплен внешний облик типовых проектов киосков, павильонов, а также вендинговых автоматов. Утверждение типовых проектов вызвано реализацией единых подходов к внешнему виду НТО в целях сохранения сложившегося архитектурного облика и формирования комфортной городской среды.

Таким образом, начиная с 2019 года предприниматели-владельцы НТО должны были привести свои нестационарные торговые объекты в соответствие с требованиями Правил благоустройства. Отсрочка сохранена для торговых автоматов (вендинговых автоматов) по продаже питьевой воды и палаток.

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