Олеся Максименко Прогноз инфляции в РФ на 2021 год повысился до 7,4% В основном — из-за подорожания продуктов Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Решетников

Константин Долгановский

Оценка инфляции на 2021 год повышена с 5,8% до 7,4%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передаёт «Коммерсант».

Корректировка показателя связана с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары. При этом правительством РФ разработаны меры по коррекции продовольственной инфляции.

Министр добавил также, что на 2022-2024 годы оценка инфляции не меняется. И к концу следующего года ведомство ожидает возврата к показателю в 4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.