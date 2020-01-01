Елена Синица
Новый состав крайизбиркома должен быть предложен до 15 ноября
Формирование нового состава стартует 15 октября
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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин постановил представить новый состав краевой избирательной комиссии до 15 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: предложить политическим партиям, общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, ЦИК РФ, избирательной комиссии Пермского края действующего состава представить губернатору кандидатуры в состав избирательной комиссии Пермского края», — сообщается в документе.
Формирование нового состава стартует 15 октября.
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