Елена Синица Суд обязал администрацию Очёрского округа отреставрировать объект культурного наследия Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Очёрского района Пермского края обратилась в суд с заявлением к местной администрации. Ведомство потребовало отреставрировать объект культурного наследия — «Дом, в котором жили ученые братья Вологдины 1882-1898 годы». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как сообщают в прокуратуре, объект является муниципальной собственностью Очёрского городского округа. Однако он находился в неудовлетворительном состоянии.





Так, полностью отсутствовало остекление, повреждены пол и перекрытия этажей, отдельные элементы стен разрушены.





При этом, вход в здание не ограничен, а его посещение небезопасно для жизни и здоровья граждан. Обязанность проведения реставрации лежит на администрации округа, но исполнена она не была.





Тогда прокурор обратился в суд с заявлением к органу местного самоуправления с требованием провести ремонтно-реставрационные работы с приспособлением объекта для современного использования.





Очёрский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.