Елена Синица За неделю ОРВИ заболело свыше 28,5 тыс. жителей края Доля взрослых пациентов составляет 61,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье за неделю с 4 по 10 октября зафиксировано 28562 случая заболевания ОРВИ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что заболеваемость превышает эпидпорог за счёт взрослого населения. Доля взрослых пациентов составляет 61,6%.





Специалисты ведомства уточняют, что среди больных ОРВИ циркулируют такие возбудители как парагрипп, риновирусы, РС-вирусы, а вот вирусы гриппа не обнаружены.





Для профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется не переохлаждаться, стараться не прикасаться к лицу, чаще мыть руки водой с мылом, избегать контактов с уже заболевшими людьми. Помимо этого, в ведомстве советуют регулярно проветривать помещение и вести здоровый образ жизни.

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