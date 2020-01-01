Мария Сыропятова Пермский ликёро-водочный завод сменил название Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Пермалко» сменило название на АО «Амбер Пермалко». Эти изменения были внесены в ЕГРЮЛ 8 октября 2021 года. При этом сокращённое название остаётся прежним АО «Пермалко».

На предприятии пояснили «Коммерсанту-Прикамье», что изменение связано с решением о переименовании всех дочерний компаний группы Amber Beverage Group (с 2018 года в него входит «Пермалко»). Цель — подчеркнуть принадлежность к холдингу.

В компании подчеркнули, что смена наименования не будет иметь никаких негативных последствий для партнеров.

Напомним, что АО «Пермалко» основано как пермский казённый спиртоочистительный завод в 1895 году. В 1993 году Пермский ликёро-водочный завод был акционирован. В конце июня 2006 года контрольный пакет акций приобрела международная группа SPI Group.

В 2020 году выручка АО «Пермалко» составила 1,7 млрд. руб., а прибыль 51,7 млн руб. Численность сотрудников — 333 чел.

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