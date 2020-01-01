С опережением срока началось заселение дома по ул. Ушакова, 15 Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

Сегодня, 11 октября, началась передача ключей счастливым новосёлам второй очереди дома от группы компаний ПЗСП по ул. Адмирала Ушакова, 15.

В Кировском районе с опережением срока завершено строительство дома по ул. Ушакова, 15. Объект расположен в развитом микрорайоне: возле дома удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры. Квартиры в новостройке традиционно сдаются с полной отделкой, что позволит новосёлам заехать в свое новое уютное жилье сразу после получения ключей.

Напомним, дом по ул. Адмирала Ушакова, 15 построен по городской программе развития застроенных территорий. Реновация кварталов № 3150, 3151 началась в 2015 году: тогда из ветхого жилья в благоустроенные квартиры было переселено 23 семьи. Сегодня на месте семи аварийных деревянных бараков возведен современный жилой комплекс.

Денис Сакаев

Кстати, для клиентов, которых интересует квартира от надежного застройщика в микрорайоне Водники, у группы компаний ПЗСП есть отличное предложение — строящийся дом по ул. Адмирала Ушакова, 65. В этом доме доступны к приобретению квартиры разных планировок с отделкой «под ключ», а также машиноместа в пристроенной многоуровневой парковке.

Для приемки квартиры с 11 октября по 11 ноября новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru.

Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники».

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