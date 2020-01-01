Олеся Максименко С Нытвенского металлургического завода взыскан крупный долг Предприятие задолжало официальному дилеру «Лукойла» более 1,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

АО «Нытва» вовремя не погасило долг по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере более 1,7 млн руб. перед ООО «Шелэкс».

Судебные приставы постановили взыскать с предприятия-должника исполнительный сбор в размере свыше 100 тыс. руб. и наложить арест на расчётные счета завода. В результате была списана вся сумма долга, включая исполнительный сбор, сообщает пресс-служба краевого Управления ФССП.

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