Андрей Стрельцов
ВК «Кама» остался без очков во втором туре чемпионата России
Пермские волейболисты дважды проиграли в Екатеринбурге
ВК «Кама» провёл две игры волейбольной Высшей лиги «А» в Екатеринбурге с местным ВК «Локомотив-Изумруд».
Обе встречи прошли по схожему сценарию и в обоих противостояниях пермской команде удалось взять лишь по одной партии. Итог поединков 1:3.
Напомним, что в сентябре клубы уже встречались друг с другом на Кубке Буробина и тогда сильнее были пермяки.
Следующий тур «Кама» проведёт на домашней площадке 15 и 16 октября. Соперником будет ВК «Динамо» (Челябинск).
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