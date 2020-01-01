Андрей Стрельцов ВК «Кама» остался без очков во втором туре чемпионата России Пермские волейболисты дважды проиграли в Екатеринбурге Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

ВК «Кама» провёл две игры волейбольной Высшей лиги «А» в Екатеринбурге с местным ВК «Локомотив-Изумруд».

Обе встречи прошли по схожему сценарию и в обоих противостояниях пермской команде удалось взять лишь по одной партии. Итог поединков 1:3.

Напомним, что в сентябре клубы уже встречались друг с другом на Кубке Буробина и тогда сильнее были пермяки.

Следующий тур «Кама» проведёт на домашней площадке 15 и 16 октября. Соперником будет ВК «Динамо» (Челябинск).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.