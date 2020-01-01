В Пермском крае создан Центр ценообразования и компетенций в строительстве Гендиректором АНО избран Александр Кашеваров Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Прикамье на общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» принято решение о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Пермский центр ценообразования и компетенций в строительстве».

На собрании был утвержден Устав АНО, а гендиректором избран вице-президент Ассоциации Александр Кашеваров. Об этом сообщили в пресс-службе гильдии.

Центр будет обеспечивать взаимодействие производителей, поставщиков, заказчиков и подрядчиков при установлении стоимости строительных ресурсов и приведение индексов цен к реальным показателям.

Совершенствование системы ценообразования в строительстве является актуальной проблемой не только в Прикамье, но и по всей России, отметил Александр Кошеваров:

— На сегодняшний день на федеральном портале ФГИС ЦС зарегистрированы и предоставляют сведения только 220 оптовых поставщиков, что является крайне низким показателем. По Пермскому краю в системе зарегистрировано всего четыре оптовых поставщика стройматериалов. Остальные сведения по поставщикам стройматериалов собираются вручную посредством запросов прайс-листов. В связи с этим мы очень рассчитываем на консолидацию усилий СРО по работе с поставщиками, чтобы те активнее подключались к системе и предоставляли актуальную и достоверную информацию о стоимости своих ресурсов.

Таким образом, подытожил Кошеваров, чем больше таких поставщиков появится в системе, тем точнее будет расчёт сметной стоимости и ресурсный индекс, что позволит в 2022 году провести новые конкурсы и аукционы по строительным объектам по объективной цене.

Напомним, строительные материалы в России начали дорожать еще во время первой волны пандемии. Прежде всего из-за роста курса валют и закрытых на фоне локдауна заводов. К концу 2020 года валютные курсы относительно стабилизировались, а промышленность снова заработала. Но цены на многие стройматериалы продолжили рост, в результате завершение строительства многих объектов оказалось под угрозой.

20 августа состоялось совещание по вопросам ценообразования в строительстве при участии профильных министерств краевого кабмина, представителей Национального объединения строителей, Главгосэкспертизы России, прокуратуры и пермского УФАС. На нём губернатор Дмитрий Махонин дал поручение создать штаб с участием СРО для оперативного решения вопросов в сфере строительства и активизировать работу по переходу на ресурсно-индексный метод сметных расчетов в строительстве. Также было решено при проведении мониторинга ценообразующих строительных ресурсов привлекать региональные СРО для обеспечения объективности стоимости ресурсов в крае, используемых при разработке индексов изменения сметной стоимости строительства.





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