Андрей Стрельцов «Звезда» сенсационно обыграла «Челябинск» Пермская футбольная команда одержала победу на выезде, одолев одного из лидеров турнира Поделиться Поделиться Твитнуть

«Звезда» в рамках чемпионата второго дивизиона ФНЛ сумела нанести поражение долго лидировавшему в турнире ФК «Челябинск», причём, на его поле.

Хозяева первыми открыли счёт в этой встрече и ушли на перерыв, выигрывая 1-0. Но во втором тайме, подопечные Валерия Петракова с интервалом в десять минут забили два гола и довели встречу до победы - 2-1. В пермской команде отличились Илья Карпук на 59-ой минуте и Илья Прохоров на 69-ой.

Это третья подряд победа «Звезды» в турнире. Следующую встречу клуб проведет так же на выезде против дубля екатеринбургского «Урала»

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