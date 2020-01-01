Андрей Стрельцов
«Звезда» сенсационно обыграла «Челябинск»
Пермская футбольная команда одержала победу на выезде, одолев одного из лидеров турнира
«Звезда» в рамках чемпионата второго дивизиона ФНЛ сумела нанести поражение долго лидировавшему в турнире ФК «Челябинск», причём, на его поле.
Хозяева первыми открыли счёт в этой встрече и ушли на перерыв, выигрывая 1-0. Но во втором тайме, подопечные Валерия Петракова с интервалом в десять минут забили два гола и довели встречу до победы - 2-1. В пермской команде отличились Илья Карпук на 59-ой минуте и Илья Прохоров на 69-ой.
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