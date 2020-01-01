Елена Синица В Прикамье за сезон клещевой активности от укусов пострадало свыше 17 тыс.жителей В их числе 3 тыс.детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, в сезон клещей в 2021 году от укусов пострадали 17661 человек, в том числе 3049 детей.

Присасывание клещей в сезон активности 2021 года произошло у 12009 человек (68%) при посещении индивидуальных садов, 3708 (21%) при посещении леса, 1059 (6%) при посещении лесопарковых зон, 885 пострадавших (5%) не могут сказать, где произошло присасывание.





Показатель заражённости клещей вирусным энцефалитом составил 2% (в 2020 г. — 1,7%), боррелиями составила 40,5%.





За текущий период 2021 года иммунизировано против клещевого энцефалита 214 тыс.человек. В числе которых 108 тыс.детей (91,1% от плана).

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