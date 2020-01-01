Елена Синица Единой вакциной против гриппа и COVID-19 готов привиться каждый третий россиянин При этом 9% абсолютно уверены в своём решении Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился планами создания единой вакцины против гриппа и COVID-19. Начало её клинических испытаний намечено на конец 2022 года. По данным портала по поиску работы SuperJob, привиться ей готов каждый третий россиянин (33%).

Причём 9% абсолютно уверены в своём решении, а 24% — скорее готовы. Напротив, 67% не намерены прививаться комбинированной вакциной. При этом 33% решили это точно, а 34% — скорее не будут.





Готовность вакцинироваться этим препаратом чаще выражают те, кто уже привился от COVID-19 (в целом 55%). Тех, кто не доверяет единой вакцине, больше всего среди антипрививочников (93%). О нежелании использовать гибридный препарат женщины сообщали чаще мужчин (73 и 64% соответственно).

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