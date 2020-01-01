Олеся Максименко На трёх автобусных маршрутах Перми скорректировано расписание Изменения касаются автобусов №15, №18 и №77 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми по просьбам жителей скорректировано расписание автобусных маршрутов №15, №18 и №77, сообщают в городском департаменте транспорта.

В частности, с 11 октября в будние дни первый рейс автобуса №15 будет прибывать из Закамска на Центральный рынок в 6:05 — к прибытию автобусов №19 «Микрорайон Липовая гора — печатная фабрика «Гознак», чтобы пассажиры смогли совершить пересадку.

Также в будни с 7:00 до 8:00 сократятся интервалы движения автобуса №18 — с 15 до 11 минут, а на маршруте №77 с 6:00 до 6:30 будет добавлен один автобус.

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