Пермякам рассказали о нюансах нефтегазовой отрасли в рамках проекта «Философия нефти» Поделиться Поделиться Твитнуть

О том, как добывают и перерабатывают нефть, о её роли в истории человечества и ключевых личностях в отрасли рассказали в рамках проекта «Философия нефти». Под этим названием подготовлены книжное издание, цикл телепередач и программ на радио. Сегодня, 8 октября, в эфир выйдет финальный, 60-й выпуск программы на радиостанции «Эхо Москвы» в Перми, а на телеканале «Россия» еженедельные познавательные программы продолжатся до конца года.

Программа «Философия нефти» на радио «Эхо Москвы» в Перми выходит в эфир еженедельно в течение двух лет. 60 выпусков о том, что такое нефть, о нюансах нефтедобычи и переработки можно послушать в подкастах на сервисе «Яндекс.Музыка», в социальных сетях по ссылке, а также на сайте радиостанции. Совместный проект «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и радиожурналистов — Романа Попова и Елизаветы Кальпиди за всё время собрал более 600 тысяч слушателей, для них в каждом эфире ведущие проводили викторины и розыгрыши.

Телеверсия проекта — это цикл сюжетов о том, как происходили научные открытия в нефтянке, о главных достижениях и участии пермских нефтяников в социальной и культурной жизни региона. Программа «Философия нефти» выходит еженедельно по вторникам в эфире телеканала «Россия».

Кроме того, подготовлено одноимённое книжное издание — сборник научно-популярных эссе об истории мировой и отечественной нефтегазовой промышленности. 30 тематических глав книги «Философия нефти» содержат ответы на самые популярные вопросы о нефтянке: с чего начался нефтяной бум, насколько повлияли на отрасль исторические события XX века — мировые войны, процессы глобализации и национализации, и как сейчас выглядит нефтяная карта мира. Тираж издания — две тысячи экземпляров.

Предисловие к книге подготовили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, ректор РГУ (НИУ) нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов, а также президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Во вступлении к изданию он подчеркнул востребованность качественной и интересной информации об отрасли: «Совершенно очевидно, что нефтегазовая индустрия даёт пищу для размышлений и штудий широчайшему кругу исследователей — от учёных, занимающихся фундаментальной наукой, до биржевых аналитиков и авторов приключенческих романов. В 2021 году мы отмечаем 30-летие нашей компании. Уверен, что это важная дата не только для «ЛУКОЙЛа», но и для нефтяной отрасли в целом», — отметил Вагит Алекперов.

Первая презентация книги прошла в начале сентября в рамках встречи Вагита Алекперова и Виктора Мартынова со студентами нефтегазовых специальностей Пермского политеха. Впоследствии издание пополнит университетские и городские библиотеки. Как и эфирные программы, издание ориентировано на массовую аудиторию: студентов профильных вузов, молодых специалистов и партнёров компании, общественников и представителей региональной власти, а также всех тех, кто хочет разобраться, как устроена одна из самых наукоёмких и важных отраслей экономики. Проект «Философия нефти» приурочен к тридцатилетнему юбилею компании.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.