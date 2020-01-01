Олеся Максименко В выходные в Перми отключат Балатовский водовод Без холодного водоснабжения останется часть домов Индустриального района города Поделиться Поделиться Твитнуть

С 10:00 9 октября в части домов Индустриального района Перми не будет холодной воды. Как сообщают в ООО «Новогор-Прикамье», отключение будет произведено для проведения аварийно-восстановительных работ. Воды не будет до устранения неполадок.

Полностью воду отключат в домах по адресам: ул. Советской Армии, 44, 48, 52, 60, ул. Мира, 41, 41/1, 41в, пр. Декабристов, 18, 21, 50 и ЦТП №25 на ул. Декабристов, 13.

Перебои с водоснабжением, вплоть до полного отключения, и пониженное давление возможны в домах по улицам Комбайнёров, К. Беляева, Нефтяников, М. Власова, Теплогорской, О. Кошевого, Шахтёрской, Л. Чайкиной, проспекту Декабристов и в квартале, ограниченном улицами Рязанской, Мира, Кавалерийской, 1-й Андроновской. То же самое возможно в домах частного сектора по улицам Карьерной 1-й, Карьерной 3-й, Экскаваторной, Дивьинской, Беляева, Газосварщиков, Энергетиков, Конструкторской, 1-й Гамовской, 2-й Гамовской, 1-й Андроновской и на Ш. Космонавтов от 3-й Ипподромной до 3-й Верховой.

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