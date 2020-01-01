Мария Сыропятова Число выданных ипотек жителям Пермского края выросло на четверть Средний размер ипотеки в регионе увеличился на 9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые восемь месяцев 2021 года в Пермском крае было выдано 27,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 25,5% больше уровня 2020 года и на 58,5% больше уровня 2019 года. Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает ЕР3-аналитика.

При этом с января по август 2021 года в крае общий объём выданных ипотечных жилищных кредитов составил 59,1 млрд руб., что на 43,7% больше уровня 2020 года (41,1 млрд руб.) и на 98,6% больше аналогичного значения 2019 года (29,7 млрд руб.).

В общем объёме кредитов, выданных за 8 месяцев 2021 года жителям Пермского края (226,4 млрд. руб.), доля ипотечных жилищных кредитов составила 26,1%, что на 0,8 п.п. больше соответствующего значения 2020 года (25,3%) и на 7,3 п.п. больше уровня 2019 года (18,8%).

За первые восемь месяцев 2021 года количество ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Пермского края под залог договоров участия в долевом строительстве, составило 5909, что на 4,1% больше, чем в 2020 году (5679), и на 43,7% больше соответствующего значения 2019 года (4112). При этом объём ипотечных жилищных кредитов, выданных под залог договоров участия в долевом строительстве, составил 17,3 млрд руб., что на 29,6% больше аналогичного значения 2020 года (13,3 млрд руб.) и на 102,3% больше, чем в 2019 году (8,5 млрд руб.).

По официальной статистике Банка России, в августе 2021 года средний размер ипотечного жилищного кредита в Пермском крае составил 2,15 млн руб., что на 9,0% больше уровня, достигнутого в 2020 году (1,97 млн руб.), и на 26,3% больше аналогичного значения 2019 года (1,70 млн руб.).

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в Пермском крае в августе 2021 года составил 2,8 млн руб., что на 12,4% больше показателя 2020 года (2,49 млн руб.).

Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 14,4% — c 1,74 млн руб. в августе 2020 года до 1,99 млн руб. в августе 2021 года.

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