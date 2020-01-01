Олеся Максименко В Перми построят ещё один муниципальный дом Объявлен конкурс на его проектирование и строительство Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Власти Перми объявили аукцион на проектирование и строительство муниципального дома, в который будут переселены граждане из аварийного и ветхого жилья, сообщает пресс-служба городской администрации. Подрядчика определят до конца ноября.

Третий по счёту муниципальный дом будет возведён по адресу: ул. Чайковского, 11. В 10-этажное здание площадью 9 тыс. кв. м смогут переехать порядка 250 семей. Проектированием и строительством займётся одна подрядная организация. Дом планируется сдать в 2023 году.

Ранее в Перми были построены два муниципальных дома — на улицах Сокольской и Баранчинской.

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