Олеся Максименко Жителя Прикамья оштрафовали за оскорбление представителя власти Нарушитель оставил в соцсетях нецензурный комментарий Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Житель Пермского края получил штраф за нецензурный комментарий в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП.

Комментарий нарушитель разместил под постом главы администрации Красновишерского городского округа, в котором обсуждались проблемы города. Своё мнение мужчина выразил в грубой форме, подписчики восприняли его как публичное оскорбление местных властей.

По заявлению главы администрации было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти», которое впоследствии прекратили, и назначили обвиняемому штраф в размере 10 тыс. руб. Штраф мужчина полностью заплатил.

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