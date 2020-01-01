Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 8 по 10 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

8, 9 и 10 октября в театре «Сцена-Молот» пройдёт фестиваль хореографии Dance Weekend (12+). Зрителей ждут показы пластических и хореографических спектаклей, мастер-классы и многое другое. Подробная программа фестиваля в группе ВКонтакте и на сайте Театра-Театра.

8 октября в 10:30, 9 и 10 октября в 11:00 и 13:30 в Пермском театре кукол в рамках проекта «Большие гастроли» Архангельский театр кукол покажет спектакль «Медвежонок Рим-тим-ти» (0+ от 4 лет).

Родион Балков

8 и 9 октября с 12:00 на Заводе Шпагина пройдёт фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+). Фестиваль сосредоточится на теме изучения Вселенной и на новых формах мультимедиаискусства.

8 и 9 октября с 19:00 в сквере у Пермского театра оперы и балета в рамках фестиваля EFEST (18+) на фасаде театра зрителей будет ждать видеомаппинг — световые 3D-проекции.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

8 октября в 19:00 в Большой зале филармонии в рамках XI фестиваля Дениса Мацуева пройдёт концерт при участии Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и (6+). В сопровождении ГСОРТ выступят скрипач Гайк Казазян, виолончелист Нарек Ахназарян, певица Мария Баянкина, домристка Екатерина Мочалова. В завершение концертного вечера прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Солировать будут народный артист России Денис Мацуев, заслуженный артист России контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер.

8 октября в 19:00 от площади перед Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского стартует спектакль-променад Location (12+).

До 9 октября на сайте проекта «Ваш досуг» можно увидеть трансляцию оперы «Карл Лысый» (16+) в постановке Макса Эмануэля Ценчича

С 9 по 14 октября в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре пройдёт III межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» (12+). В Кудымкар приедут театры из Татарстана, Башкирии, Воронежа, а также пермский театр «У моста». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, круглый стол «Театры в поисках национальной идентичности», экскурсии, выставки, мастер-классы.

Центральный выставочный зал

С 9 октября в Центральном выставочном зале проходит выставка «Старинная гравюра и офорт XV—XX вв. Посвящение Строгановым, или Коллекционерская страсть» (0+). Дополняет коллекцию графики коллекция haute couture «Золотая Флора» Модного Дома «ELENA TKACHENKO», которая была вдохновлена шедевром из собрания Государственного Эрмитажа — гравюрой «Флора» (1634 г.) Рембрандта ван Рейна.

9 октября в 15:00 в Большой зале филармонии в рамках XI фестиваля Дениса Мацуева состоится Гала-концерт «Новые имена-2021» (6+).

9 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на фильм-выставку «Микеланджело: Любовь и смерть» (12+).

9 октября в 19:00 в Органном концертном зале в рамках XI фестиваля Дениса Мацуева пройдёт вечер камерной музыки (6+).

9 октября в 21:00 в Приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви (ул. Пушкина, 28) состоится концерт Oratorio Virtuale / Оратория Виртуале (16+) — электроакустическая аудиовизуальная современная реконструкция барочной оратории Алессандро Страделлы «Сан Джованни Баттиста». Оригинальная оратория рассказывает историю трагической смерти Иоанна Крестителя, который пытается убедить Ирода прекратить отношения с женой его брата.

9 октября в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт «немхатовский рейв» (18+) с молодыми пермскими композиторами, где можно будет потанцевать и сыграть в настольный теннис.

С 10 октября с 00:00 на сайте Operavision будет доступна опера «Енуфа» (16+) в постановке Клауса Гута.

10 октября в 12:00 в музее современного искусства PERMM стартует курс для детей и их родителей «Важные сладости» (0+ от 5 лет). На занятиях ребята обсудят, что любили есть и рисовать известные художники, а также о том, почему еда становилась источником вдохновения для многих авторов.

10 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет театра La Scala «Спящая красавица» (6+) в постановке Рудольфа Нуриева.

10 октября в18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт Concerto.Barocco (16+) камерного оркестра «Орфей».

10 октября в 19:00 в Большой зале филармонии состоится закрытие XI фестиваля Дениса Мацуева — концерт «И классика, и джаз» (6+).

До 11 октября на сайте проекта «Ваш досуг» можно увидеть трансляцию концерта Франко Фаджоли (16+) в рамках оперного фестиваля в Байройте.

До 23 октября на сайте Operan Play можно увидеть трансляцию балета «Riptide» (16+) в постановке Хлин Хьялмарсдоттир.

До 7 ноября в музее современного искусства PERMM проходит выставка «Лог рек» (16+). В экспозиции представлено восемь художественных проектов в трех форматах — фото, видео, инсталляция — по резкльтатам работы летних художественных резиденций.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пиччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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