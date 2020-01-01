Три крупных застройщика в Пермском крае привлечены к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в ООО «ЖБК-Строй», ООО «АРВИКО», ООО «Специализированный застройщик «Орсо групп», сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган установил, что при строительстве многоквартирных жилых домов и социальных объектов организациями не были исполнены обязанности по разработке природоохранной документации: не согласованы мероприятия по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, не организовано поступление информации о наступлении таких периодов.

По результатам проверки руководителям предприятий внесены представления, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечены юридические и должностные лица, назначены административные штрафы на сумму 44 тыс. руб.





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