В Пермском крае в выходные ожидается резкое похолодание со снегом Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае в субботу и воскресенье, 9 и 10 октября, из-за арктического вторжения ожидается резкое похолодание, сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Дневная температура завтра днём не превысит +9 градусов, а в воскресенье будет на три градуса прохладнее.

В выходные также обещают осадки, причём 10 октября — в виде дождя и мокрого снега, северный ветер с порывами до 13 м/с.

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