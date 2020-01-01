Мария Сыропятова Соляной амбар и колокольню в Хохловке отреставрируют за 33 млн руб. Контракты с победителем будут заключены по максимальной цене Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем двух торгов на работы по реставрации колокольни и соляного амбара в Хохловке объявлена пермская компания ООО «Пермстроймет+». Протоколы о подведении итогов торгов выложены на портале госзакупок.

ООО «Пермстроймет+» оказалась единственной компанией, подавшей заявки на участие в конкурсах. А контракты на работы должны быть заключены по максимальной (начальной) цене. Так, реставрация деревянной колокольни с шатровым завершением обойдётся бюджету в 12 млн руб., а соляного амбара — в 21 млн руб.

Напомним, обе закупки были объявлены в августе 2021 года. Заказчиком выступает краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.

На колокольне подрядчику предстоит отреставрировать крышу, стены, крыльцо, перекрытия и стойки звонницы. Дополнительно необходимо восстановить на главке утраченный крест, отремонтировать колокола в звоннице, обеспечить гидроизоляцию берестой между срубом и фундаментом и обработать древесину, поражённую личинками короедов. Сроки выполнения работ: 1 января — 30 декабря 2022 года.

У соляного амбара будут частично заменены деревянные элементы стен, перекрытий и кровли. Также планируется переустройство системы электроосвещения и пожарной сигнализации. Сроки выполнения работ: с 1 марта по 17 мая 2022 года.

Добавим, деревянная колокольня с шатровым завершением в Хохловке — единственная сохранившаяся в Прикамье. Она была построена в 1781 году для Свято-Троицкой церкви в с. Сыра Красноуфимского уезда. В 1972 году колокольню перевезли на территорию музея-заповедника «Хохловка». В 1973–1974 годах конструкция была заново собрана и отреставрирована по проекту архитектора Гершена Канторовича в составе церковного ансамбля.

Никольский соляной амбар был построен в 1880-е годы в Усть-Боровском солеваренном заводе и являлся частью технологической линии по производству поваренной соли. В 1977 году Никольский амбар, как наиболее хорошо сохранившийся и не связанный с другими амбарами, был перевезён на территорию Пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и восстановлен на новом месте в 1978–1980 годах в промышленном секторе музея.

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