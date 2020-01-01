Андрей Стрельцов
Пермские спортсмены удачно выступили на чемпионате России по автокроссу
Пермяк Вадим Лутфуллин стал чемпионом страны по автокроссу в классе Т1-2500 (УАЗ). Бронзу в этих соревнованиях завоевал Алексей Плешивых из села Вознесенское Пермского края.
Старты прошли в Воронеже, на дистанцию вышли 10 участников. Автокросс проводится на кольцевой грунтовой трассе, необходимо проехать семь кругов.
Вадим Лутфуллин участвует в чемпионате страны третий год подряд. В прошлом году он выполнил норматив мастера спорта и пришёл к финишу третьим.
Сейчас спортсмен готовится к участию в Кубке России по автокроссу.
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