Андрей Стрельцов Пермские спортсмены удачно выступили на чемпионате России по автокроссу Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермяк Вадим Лутфуллин стал чемпионом страны по автокроссу в классе Т1-2500 (УАЗ). Бронзу в этих соревнованиях завоевал Алексей Плешивых из села Вознесенское Пермского края.

Старты прошли в Воронеже, на дистанцию вышли 10 участников. Автокросс проводится на кольцевой грунтовой трассе, необходимо проехать семь кругов.

Вадим Лутфуллин участвует в чемпионате страны третий год подряд. В прошлом году он выполнил норматив мастера спорта и пришёл к финишу третьим.

Сейчас спортсмен готовится к участию в Кубке России по автокроссу.

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