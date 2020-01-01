Метрологи «Азота» отметили юбилей Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Лаборатория метрологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отметила юбилей — 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Инженеры и специалисты службы отвечают за точность средств измерений. Их главная задача — дать детальную информацию о ходе сложного технологического процесса, обеспечить доверие потребителей к результатам измерений параметров продукции. В этом году лаборатория метрологии «Азота» в очередной раз подтвердила в Росаккредитации право на проведение поверки.

Поверка средств измерений — операция, которая выполняется для подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Ежегодно лаборатория метрологии «Азота» выполняет поверку около 8000 средств измерений. К ним относятся датчики давления, манометры, амперметры, вольтметры, многоканальные регистраторы, весы, газоанализаторы и многое другое.

Сейчас филиал «Азот» переходит на информационную систему ИС «Метрология» в рамках проекта «Автоматизация метрологической деятельности». Это оптимизирует и ускорит многие процессы: данные о проведённых поверках автоматически передаются в Федеральную информационную систему, параметры сохраняются в единой базе, группируются, чтобы при необходимости специалисты могли легко найти информацию о средствах измерений и удостовериться в правильности их работы.

Анастасия Корпунова, главный метролог филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Специалисты Росаккредитации отмечают высокий уровень профессиональной подготовки наших инженеров-метрологов. У каждого поверителя «Азота» есть специальные дипломы по метрологии, будь то высшее, среднее или дополнительное образование. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации по видам измерений. Одним словом, каждый специалист лаборатории метрологии «Азота» по-своему уникален.

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