Олеся Максименко В Орде выявлены нарушения при реализации нацпроекта Главе муниципалитета внесено представление Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прокурорской проверки было установлено, что при реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Ординском округе были допущены нарушения.

В рамках проекта в селе Орда благоустраивали парк отдыха и три придомовые территории. Но муниципальная программа, принятая администрацией округа, не в полной мере отвечала всем требованиям. Например, не проводились общественные обсуждения и инвентаризация территорий, с нарушением установленных сроков был утверждён дизайн-проект благоустройства парка.

Главе муниципалитета внесено представление, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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