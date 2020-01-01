Олеся Максименко
В Орде выявлены нарушения при реализации нацпроекта
Главе муниципалитета внесено представление
В ходе прокурорской проверки было установлено, что при реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Ординском округе были допущены нарушения.
В рамках проекта в селе Орда благоустраивали парк отдыха и три придомовые территории. Но муниципальная программа, принятая администрацией округа, не в полной мере отвечала всем требованиям. Например, не проводились общественные обсуждения и инвентаризация территорий, с нарушением установленных сроков был утверждён дизайн-проект благоустройства парка.
Главе муниципалитета внесено представление, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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