С начала года «Губахинский кокс» увеличил производство продукции на 43% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ОАО "Губахинский кокс"

На ОАО «Губахинский кокс» (входит в состав компании АО «Стройсервис») по итогам работы за сентябрь 2021 года произведено более 84 тыс. тонн валового кокса, на 21% больше прошлогоднего уровня.

С начала года на «Губахинском коксе» выдано 728 тыс. тонн кокса, что сравнимо с показателями производства за весь прошлый год (рост 43%). Потребителям отгружено 720 тыс. тонн продукции рыночного качества, увеличение отгрузки составило 42%.

В сентябре произведено 2,6 тыс. тонн каменноугольной смолы (рост 4%). За 9 месяцев показатель составил 23 тыс. тонн (рост 21,1%).

По существующим планам «Губахинский кокс» должен произвести в 2021 году порядка 1 млн тонн кокса рыночного качества.

Проектная мощность ОАО «Губахинский кокс» по производству валового кокса 6-процентной влажности — 1,3 млн тонн в год. Доля предприятия в поставках на внутренний рынок металлургического кокса — 30%, доля в поставках литейного кокса на рынок России — 50%. В числе основных потребителей металлургического кокса — крупнейшие российские металлургические предприятия. Литейный кокс поставляется компаниям-производителям теплоизоляционных изделий.

На экспорт продукция поставляется в Китай, Казахстан, Турцию, страны ЕС, ЮАР и Малайзию. В 2020 году доля поставок кокса на экспорт выросла до 45%.

По сообщению пресс-службы предприятия

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