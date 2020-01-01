В Лысьве на пожаре погибли два человека Площадь возгорания составила 120 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар в Лысьве

МЧС России по Пермскому краю

Около 3 часов ночи 7 октября в городе Лысьве Пермского края произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

На момент прибытия к месту вызова наблюдалось горение кровли дома и надворных построек. Площадь пожара составила 120 кв. м. Двое жильцов погибли.

В ликвидации ЧП участвовали 36 пожарных. Огонь удалось потушить за 30 минут.

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