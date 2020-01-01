Елена Бардукова
Пермский цирк приостановил представления
На какой срок, пока неизвестно
На сайте Пермского государственного цирка размещена информация, согласно которой представления, запланированные на 9 и 10 октября, отменяются.
В цирке «Новому компаньону» пояснили, что решение было принято руководством учреждения в связи со сложившейся в регионе неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пока отменяются гастроли только на ближайшие выходные, и когда будут возобновлены, неизвестно.
Отметим, с 18 сентября в Пермском цирке идёт шоу Гии Эрадзе «5 континентов». Ранее в цирке сообщили, что на представления будут допускаться посетители при наличии у них QR-кода или ПЦР-теста.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.