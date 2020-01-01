Елена Бардукова Пермский цирк приостановил представления На какой срок, пока неизвестно Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На сайте Пермского государственного цирка размещена информация, согласно которой представления, запланированные на 9 и 10 октября, отменяются.

В цирке «Новому компаньону» пояснили, что решение было принято руководством учреждения в связи со сложившейся в регионе неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пока отменяются гастроли только на ближайшие выходные, и когда будут возобновлены, неизвестно.

Отметим, с 18 сентября в Пермском цирке идёт шоу Гии Эрадзе «5 континентов». Ранее в цирке сообщили, что на представления будут допускаться посетители при наличии у них QR-кода или ПЦР-теста.

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