Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 5,9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Железная дорога

РЖД

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае в январе-сентябре 2021 года составила 36,2 млн тонн. Это на 5,9% выше показателя за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Так, в два раза увеличилась отправка по железной дороге цемента, на 22,7% — чёрных металлов, на 15% — кокса.

При этом на 10% снизилась перевозка нефти и нефтепродуктов и на 15% — строительных грузов.

В целом на Свердловской железной дороге в январе-сентябре 2021 года погружено 110,6 млн тонн (+3,9% к уровню аналогичного периода 2020 года).

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