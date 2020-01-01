Елена Синица Пермского предпринимателя Дениса Шитова исключили из федерального списка кандидатов Решение принято в связи с личным заявлением кандидата Поделиться Поделиться Твитнуть

Директора бизнес-центра Like, основателя ГК «Алигон», кандидата от «Новых людей» Дениса Шитова исключили из федерального списка кандидатов. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИКа России.

Поясняется, что Шитова исключили в связи с его личным заявлением.





«Что касается федерального уровня, то партия заняла 13 мест в Госдуме. Среди этих 13 мог быть и я. Но я решил сосредоточиться на работе в родном регионе, которому я могу принести больше пользы в новом для меня статусе. Тем более, что вопросов на повестке масса», — ранее писал Денис Шитов в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что крайизбирком зарегистрировал окончательный список избранных депутатов в региональный парламент по единому избирательному округу. В частности, зарегистрирован и Денис Шитов от партии «Новые люди».

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