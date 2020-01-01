Олеся Максименко Жители Прикамья в среднем тратят на поиск работы почти 9 месяцев Это самый низкий показатель в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис TatCenter проанализировал исследование FinExpertiza по среднему времени поиска работы в регионах Приволжского федерального округа за второй квартал 2021 года.

Согласно полученным данным, быстрее всего работу находят жители Кировской области — в среднем им требуется два месяца и 14 дней. А вот жители Прикамья находятся на самой нижней строчке рейтинга: в среднем поиск работы в Пермском крае занимает весь месяцев 27 дней.

В целом же в ПФО этот показатель составляет шесть месяцев 19 дней, по России — шесть месяцев 27 дней.

Быстрее всего в ПФО удается трудоустроиться в Кировской области — на это у соискателей уходит в среднем 2 месяца 14 дней.

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