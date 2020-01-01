Елена Синица В Перми более 100 домов останутся без холодной воды Отключения пройдут с 6 по 10 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 6 по 10 октября в Перми вновь пройдут отключения холодной воды. Это связано с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ, сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 6 октября с 9:00 до 19:00 холодной воды не будет по адресам:





— ул. 9 января, 16, 9;





— ул. Алтайская, 2, 4;





— ул. Деревообделочная, 3, 6, 6а, 8;





— ул. Заводская, 6;





— ул. Трамвайная, 33 К1.





В этот же день с 11:00 до 13:00 холодную воду отключат в домах:





— ул. Анвара Гатауллина, 15, 17;





—ул. Кузбасская, 37а;





—ул. Новосибирская, 16а;





—ул. Сергинская, 22, 24.





Из-за планово-ремонтных работ 9 октября с 9:00 до 19:00 холодное водоснабжение отключат по адресам:





— ул. Колхозная, 1-я, 2, 2б, 4, 4а, 8;





— ул. Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35;





— ул. Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9;





— ул. Новоколхозная, 1, 2;





— ул. Республиканская, 2-я, 10;





—ул. Сергея Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9а;





— ул. Сорокинская, 2-я, 13;





— ул. Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9;





— ул. Физкультурников, 8;





— ул. Фоминская, 42, 52, 56.





Также холодной воды не будет 10 октября с 9:00 до 19:00 в следующих домах:





— ул. Менжинского, 31, 36, 39, 40, 43, 45, 49а, 51, 53, 53а, 54;





— ул. Таймырская, 3.

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