В Пермском крае под колёсами товарного поезда погиб 20-летний житель п. Оверята Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 6 октября, около 6 утра на нерегулируемом пешеходном переходе станции Оверята грузовым поездом смертельно травмирован 20-летний местный житель, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются. На место ЧП выехал и. о. Пермского транспортного прокурора.

Следственным отделом ЦМСУТ СК России начата процессуальная проверка.

Как сообщает ВЕТТА, также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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