Пермское УФАС оштрафовало банк «Ренессанс Кредит» Финансовое учреждение уличили в незаконной смс-рассылке Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском управлении антимонопольной службы России признали рекламу коммерческого банка «Ренессанс Кредит» нарушающей Закон о рекламе, сообщили в пресс-службе УФАС.

В ведомство поступила жалоба гражданина на смс-сообщение и звонки от банка с предложениями по брокерскому обслуживанию, хотя сам пострадавший разрешения на получения информации рекламного характера не давал.

В ходе рассмотрения дела представитель ООО КБ «Ренессанс Кредит» сообщил, что распространение рекламы в адрес заявителя было совершено ошибочно, по причине технического сбоя.

Тем не менее в отношении финансового учреждения было возбуждено административное производство, в результате которого банку был назначен штраф в размере 150 тыс. руб.

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