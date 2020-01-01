«Звезда» разгромила «Ладу-Тольятти» Это вторая подряд крупная победа для пермского клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

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В матче чемпионата второго дивизиона ФНЛ футболисты «Звезды» обыграли «Ладу-Тольятти» со счётом 3:0.

Все голы были забиты во второй половине встречи. Счёт на 66-ой минуте открыл Руслан Гаврилов. А вот ещё два гола игроки пермской команды смогли забить уже после окончания основного времени матча. Руслан Шербин и Максим Широков отличались с интервалом в две минуты в добавленное время.

Это вторая крупная победа у пермского клуба, четыре дня назад с таким же счётом была обыграна «Тюмень».

Теперь 10 октября подопечным Валерия Петракова предстоит провести поединок в гостях против ФК «Челябинск».

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