В День учителя награждены 44 лучших педагога Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 5 октября, в День учителя, в Перми состоялась церемония чествования лауреатов премий правительства РФ и правительства Пермского края за достижения в педагогической деятельности. О награждении сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

По результатам проведённого конкурса, учрежденного президентом РФ, 44 учителям присуждены денежные премии. Так, удостоены премий федерального правительства 19 учителей. Они получат премии в размере 200 тыс. руб. Еще 25 присуждены региональные премии по 40 тыс. руб. Среди лучших педагогов — учителя начальных классов, химии, истории биологии, информатики, географии, физкультуры и других предметов.

Широка и география победителей конкурса — среди победителей учителя из Перми, Пермского района, Березников, Губахи, Соликамска, Александровского, Верещагинского, Лысьвенского, Карагайского, Осинского, Кунгурского, Соликамского, Нытвенского, Горнозаводского, Чайковского, Краснокамского, Чусовского, Юсьвинского, Октябрьского, Чердынского, Куединского, Нытвенского, Бардымского округов.

Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, в Пермском крае живут и работают замечательные педагоги, влюбленные в свою профессию. «Сегодня вы определяете будущее Прикамья, так как помогаете раскрывать способности ребят, учите быть ответственными, целеустремленными, любить родной край. Именно от качества образования зависит успешность Прикамья, выбор молодежи жить и работать на пермской земле», — подчеркнул губернатор.

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