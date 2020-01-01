Елена Синица В Прикамье выявлено 512 новых случаев заражения коронавирусом Общее число инфицированных превысило 104 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 512 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 64 человека лечатся в больницах, 448 —на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 222 пациента мужского пола, 290 — женского. Также среди заболевших 34 ребенка. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 53 человека, от 30 до 49 лет — 174 человека, 178 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.

С начала пандемии, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 104 096.

Сейчас в больницах края находится 4225 человек, из которых 190 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 10,5%.

За эти же сутки выздоровело 318 человек, умерло — 24

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