Елена Бардукова Председателем Пермской городской думы назначен Дмитрий Малютин Его заместителями стали Наталья Мельник и Максим Спиридонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 5 октября, состоялось первое заседание Пермской городской думы седьмого созыва. Основным вопросом повестки стало избрание председателя гордумы.

На пост спикера были выдвинуты две кандидатуры. Региональное отделение партии «Единая Россия» предложило на этот пост депутата Дмитрия Малютина, КПРФ — депутата Геннадия Сторожева. За Дмитрия Малютина проголосовали 29 присутствующих депутатов, за Геннадия Сторожева — три.

Дополнительным вопросом повестки стало избрание заместителей председателя Пермской городской думы. Так, первым вице-спикером была выбрана депутат Наталья Мельник, вице-спикером — депутат Максим Спиридонов. Руководителем думы назначен депутат Сергей Романюта.

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