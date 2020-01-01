Елена Синица Гражданин Таджикистана призывал к терроризму прикамских заключённых Суд приговорил его к трём годам лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Исправительная колония №30

Центральный окружной военный суд признал гражданина Таджикистана Юлдашев А.Ж. виновным в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

Поясняется, что Юлдашев находился в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю за совершение преступлений террористической направленности.





Там он призывал заключённых колонии после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Также Юлдашев распространял идеи насилия по мотивам религиозной ненависти и вражды.





Тогда были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).





Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По совокупности приговоров общий срок лишения свободы составил восемь лет.

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