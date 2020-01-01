Елена Синица Предпринимателя из Чердыни осудили за мошенничество при ремонте объекта культурного наследия Ему выписан штраф в размере 100 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чердыни экс-гендиректора автономного учреждения признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Решение вынес Чердынский районный суд, передаёт краевая прокуратура.

В 2018 году обвиняемый предоставил в бухгалтерию учреждения подложные документы о приобретении дорогостоящих строительных материалов. Они якобы были необходимы для ремонта в рамках муниципального задания объекта культурного наследия регионального значения «Дом (Контора) пароходчика купца Надымова».

Однако часть полученных денег (68 тыс. руб.) он использовал по своему усмотрению. Фасадные работы памятника же выполнены несоответствующими смете дешёвыми материалами.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. руб.

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