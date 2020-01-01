В Пермском крае сокращается число выявленных случаев ОРВИ Эпидпорог превышен только среди взрослых Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшую неделю, с 27 сентября по 3 октября, в Пермском крае ОРВИ заболели 28 140 жителей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе (29,6 тыс. случаев), сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время превышение эпидпорога зафиксировано только среди взрослых.

По данным ведомства, в настоящее время в регионе циркулируют такие возбудители ОРВИ, как парагрипп, риновирусы и респираторно-синцитиальная инфекция.

Вирусы гриппа пока не обнаружены.

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