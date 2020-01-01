Елена Бардукова Объявлены лауреаты Строгановской премии-2020 В этом году не обошлось без сюрпризов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце сентября на заседании Правления региональной общественной организации «Пермское землячество» были определены лауреаты Строгановской премии за 2020 год. В понедельник, 4 октября, их имена были озвучены на пресс-конференции.

В этом году в связи с пандемией были перенесены сроки подачи заявок, их приём закончился только 10 сентября. В целом на соискание премии, как и в 2020 году, было подано около 50 заявок.

В этом году было принято несколько неожиданных решений.

В номинации «За честь и достоинство» отмечен лейтенант полиции Константин Калинин, который героически проявил себя в ходе трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. 22 сентября указом президента России Владимира Путина младший лейтенант ДПС Константин Калинин был награждён орденом Мужества.

Игорь Шубин, первый заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»:

— Инициатива Правления землячества и Андрея Равелевича Кузяева была встречена горячей поддержкой и совпала с мнением общественности по поводу гражданского поощрения лейтенанта Калинина. Мы посчитали своим гражданским долгом внести лепту и поддержать Константина Калинина и наградить его премией «За честь и достоинство».

Константин Калинин

Константин Долгановский

За большой личный вклад в развитие птицеводства и сельскохозяйственного производства Пермского края и России премия «За честь и достоинство» присуждена также директору ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петру Белькову.

За выдающиеся достижения в спорте вручили сразу две премии. Правление посчитало возможным и уместным отметить заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона, серебряного и бронзового призёра чемпионата мира, трёхкратного чемпиона Европы, многократного чемпиона России по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Евгения Торсунова и паралимпийского чемпиона, серебряного призёра чемпионатов мира и Европы Галину Липатникову.

В трёх номинациях премии были присуждены стандартно. Так, за выдающиеся достижения в области культуры и искусства Строгановскую премию присудили молодому, но подающему большие надежды скульптору Альфизу Сабирову.

В номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» лучшим Пермское землячество признало руководителя компании «Форт-телеком» Сергея Макаренко.

На присуждение премии за выдающиеся достижения в науке и технике некоторое влияние оказала пандемия: в этой номинации лауреатом стал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №1 Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера Виталий Мишланов.

Официальное награждение лауреатов Строгановской премии за 2020 год состоится в ноябре на XVII съезде Пермского землячества в Москве. Победители получат статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и денежную премию в размере 500 тыс. руб.

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