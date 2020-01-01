Фестиваль EFEST совместит музыку и визуальное искусство Поделиться Поделиться Твитнуть

Логотип предоставлен организаторами фестиваля

Во второй половине начавшейся недели, 8-9 октября, в Перми состоится третий EFEST — фестиваль, который объединяет электронную музыку и визуальное искусство. В этом году событие значительно расширит формат и выйдет на новые площадки, отмечают организаторы фестиваля.

Мероприятие состоится с соблюдением требований Роспотребнадзора по QR-кодам.

КОрганизаторы EFEST 2021 — «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Перми, Соорганизатором мультимедийной части фестиваля станет команда StagePro Event Solutions. Режиссером визуальной программы выступит Никита Садовников — в его портфолио постановочные шоу и концерты на самых крупных и знаковых площадках России и Казахстана.

Главной темой фестиваля этого года станет космос. Фестиваль этого года выйдет за пределы сцены, развернется сразу на нескольких локациях и будет длиться два дня. Основной площадкой вновь станет Завод Шпагина, где будут созданы масштабные аудиовизуальные инсталляции, пройдут перформансы и состоится главное музыкальное шоу фестиваля(18+).

Тему космоса продолжит серия мэппинг-работ с участием ведущих российских студий медиадизайна и независимых медиахудожников с мировым именем, которая будет представлена 8 и 9 октября на фасаде Пермского театра оперы и балета.

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