ЖК «Салют» — разрешение на ввод в эксплуатацию получено! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

С радостью сообщаем о том, что ЖК «Салют»1 (ул. Камская, 2/4) получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию!

Следующий важный этап — постановка дома на кадастровый учет муниципальным органом государственной власти (Пермский район), после завершения которой мы сможем пригласить вас на приёмку квартир.

Напоминаем, что необходимо сделать Дольщику после постановки дома на кадастровый учет:

При себе необходимо иметь:

• паспорт (нотариальную доверенность при представлении интересов дольщика);

• копию договора долевого участия/уступки прав требования.

Важно! На приемке квартиры должны присутствовать все участники долевого строительства, указанные в договоре, или представители дольщика(-ов) с нотариально удостоверенной доверенностью, за исключением несовершеннолетних детей, при этом нотариальная доверенность должна быть предоставлена в отдел продаж за 2 дня до приёмки квартиры.

Важно! На подписание Акта приема-передачи при себе необходимо иметь:

• паспорт (нотариальную доверенность при представлении интересов дольщика);

• копию договора долевого участия/уступки прав требования;

• зарегистрированный в Росреестре Протокол согласования площади и цены;

• справку о выполнении финансовых обязательств перед Застройщиком (выдается Застройщиком, после совершения взаиморасчетов на основании данных Протокола согласования площади и цены).

В рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) мы рекомендуем всем дольщикам при посещении офиса PANCityGroup иметь при себе маски.

На этом хорошие новости не заканчиваются. В ЖК «Салют» еще есть свободные квартиры площадью от 31,7 до 58,4 кв.м по цене от 77.4 тыс. рублей за кв.м! Выбирайте понравившуюся планировку и готовьтесь к новоселью!Менеджер отдела продаж бесплатно проконсультирует вас по юридическим вопросам, связанным с продажей вторичного жилья, использованием средств государственных субсидий в качестве первоначального взноса при покупке квартиры, поможет с выбором банка с подходящими заёмщику условиями, включая семейную ипотеку по ставке от 5%3.

Свяжитесь с менеджером отдела продаж PANCityGroupпо телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации и последовательности дальнейших действий. Подробности в офисах продаж PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а или шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

1 ЖК «Салют» — многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3Ставка предоставляется в рамках программы Ипотека с господдержкой для семей с детьми на весь срок кредитования при личном и имущественном страховании. Заемщики — граждане РФ, имеющие первого или последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо заемщики с ребенком-инвалидом до 18 лет, рожденным не позднее 31.12.2022. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн. руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны на 04.10.2021 г.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

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