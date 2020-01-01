Андрей Стрельцов
«Кама» стартовала в чемпионате России с победы
Пермская волейбольная команда дважды обыграла клуб из Магнитогорска
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Волейболисты «Камы» оба домашних матча провели уверенно и дважды победили с сухим счетом 3:0, не дав «Магнитке» выиграть хотя бы сет.
Таким образом, старт в чемпионате страны среди команд Высшей лиги «А» получился удачным. В турнирной таблице команда пока на втором месте.
Следующий тур «Кама» проведет в Екатеринбурге, 9 и 10 октября. Соперник — «Локомотив-Изумруд».
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