Елена Синица На гранты вузам для организации профориентации из краевого бюджета выделят 203 млн руб. Средства получат шесть вузов Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Заксобрание поступил проект краевого бюджета на 2022-2024 годы. В нём заложены средства на предоставление грантов на организацию профильного обучения и профориентации обучающихся общеобразовательных организаций.

Согласно документу, ежегодно из регионального бюджета будет выделяться по 67,9 млн руб.





Так, на эти цели ПНИПУ, НИУ ВШЭ, ПГАТУ, ПГНИУ, ПГМУ и ПГГПУ ежегодно будут получать по 11,3 млн руб.





Кроме этого, из бюджета края выделят 74,9 млн руб. для грантов на реализацию пилотного проекта «Профильные школы при вузах Пермского края».





ПНИПУ для этого в 2022 году получит 9 млн руб., в 2023 — 4,9 млн руб., в 2024 — 8,8 млн руб. Также гранты получат ПГНИУ и НИУ ВШЭ 2022 году по 9,6 млн руб., в 2023 — 6,6 млн руб., в 2024 — 9,9 млн руб.

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