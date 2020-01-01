В Перми скончалась известный врач-эндокринолог Маргарита Романкова Все эндокринологи Перми считают Романкову своим учителем Поделиться Поделиться Твитнуть

В минздраве Пермского края сообщили о кончине Маргариты Романковой — известного врача, бывшей заведующей эндокринологическим отделением ГБУЗ «МСЧ №1», проработавшей в больнице более 45 лет.

Все эндокринологи Перми считают Романкову своим учителем, а тысячи пациентов благодарны ей за спасенные жизни.

Маргарита Романкова родилась в 1940 году. Окончила Пермский медуниверситет, трудовую деятельность начинала ассистентом кафедры госпитальной терапии.

В 1976 году организовала городское эндокринологическое отделение в МСЧ №1, была его заведующей до 2008 года. В отделении при ней была открыта одна из первых в России школа обучения больных сахарным диабетом.

Как сообщает ВЕТТА, прощание с Маргаритой Романковой состоится 4 октября в 13:40 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.