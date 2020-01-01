Андрей Стрельцов

«Пермские медведи» одержали победу над «СГАУ Саратов»

Пермская гандбольная команда выиграла все пять матчей с начала чемпионата страны

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гандбол

Фото: https://sportyes.ru

Гандболисты «Пермских медведей» в рамках чемпионата страны на своей площадке уверено обыграли клуб «СГАУ» из Саратова 35:27.

Чашу весов в свою пользу хозяева склонили после перерыва, а первая часть игры закончилась при равном счёте 14:14.

Наиболее результативным игроком матча в составе победителей стал Павел Гноевой.

В чемпионате страны среди команд суперлиги «Пермские медведи» провели пять матчей и все выиграли. Клуб занимает второе место, уступая лишь признанным лидерам отечественного гандбола «Чеховским медведям». Те провели семь игр и также все их выиграли.


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