Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» одержали победу над «СГАУ Саратов»
Пермская гандбольная команда выиграла все пять матчей с начала чемпионата страны
Гандболисты «Пермских медведей» в рамках чемпионата страны на своей площадке уверено обыграли клуб «СГАУ» из Саратова 35:27.
Чашу весов в свою пользу хозяева склонили после перерыва, а первая часть игры закончилась при равном счёте 14:14.
Наиболее результативным игроком матча в составе победителей стал Павел Гноевой.
В чемпионате страны среди команд суперлиги «Пермские медведи» провели пять матчей и все выиграли. Клуб занимает второе место, уступая лишь признанным лидерам отечественного гандбола «Чеховским медведям». Те провели семь игр и также все их выиграли.
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