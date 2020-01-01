Елена Синица Определены перевозчики на шесть межмуниципальных маршрутов Срок действия контрактов — пять лет Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Прикамье автобусные маршруты №658 и №686 будет обслуживать МУП «Автотранспортник». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Оба маршрута перевозчик будет обслуживать с 13 января 2022 года по 31 мая 2027 года. Цена контракта 109,7 млн руб.

Также определён перевозчик на автобусы №124, №657, №681, №804. Их с марта – февраля 2022 года до конца мая 2027-го будет обслуживать МУП «Верещагинское автотранспортное предприятие».

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